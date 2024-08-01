Ким Чен Ын готовит свою дочь в преемницы

По данным южнокорейской разведки, Ким Чжу Э — вторая из трех детей лидера страны и его жены Ли Соль Чжу. Интересно то, что ни одного другого ребенка северокорейского главы никогда не показывали в таком раннем возрасте. Таким образом, появление Ким Чжу Э нарушило традицию отдалять детей глав КНДР от общественного внимания, пока они не станут частью государственного аппарата.