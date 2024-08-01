Ким Чен Ын готовит свою дочь в преемницы

Несмотря на 11-летний возраст, дочь Ким Чен Ына сопровождает отца на всех важных мероприятиях, включая ракетные испытания.
Bloomberg и Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской Национальной разведывательной службы (НРС) сообщают, что такой вывод они сделали на основе анализа частоты ее появлений на публике и того, как к ней обращаются.
По данным НРС, примерно в 60% случаях общественной деятельности Ким Чжу Э она сопровождает отца на военные и экономические мероприятия.
Также отмечается часто используемое в отношении неё обращение «хяндо» — в КНДР оно означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе» и используется по отношению к лидерам или их преемникам.
По данным южнокорейской разведки, Ким Чжу Э — вторая из трех детей лидера страны и его жены Ли Соль Чжу. Интересно то, что ни одного другого ребенка северокорейского главы никогда не показывали в таком раннем возрасте. Таким образом, появление Ким Чжу Э нарушило традицию отдалять детей глав КНДР от общественного внимания, пока они не станут частью государственного аппарата.
Однако в НРС не исключают, что окончательное решение по преемнику ещё не принято и им может стать любой из детей Ким Чен Ына.