Арест перед юбилеем: что известно о Евгении Никонове и чем он запомнился в Хабаровском крае

Евгений Никонов пытался записаться на прививку от коронавируса и осознал, что проблемы в медицине есть. Больницы в Ванино, Советской Гавани, а также противотуберкулезный диспансер в Хабаровске, пожалуй, первые учреждения о строительстве и оснащении которых чиновник заговорил. К концу 2023 года было анонсировано открытие ФАП в селе Пушкино. При этом имя зампреда стало прочно ассоциироваться с локдауном и QR-кодами, как с системой контроля и деления людей на вакцинированных и не вакцинированных от коронавируса.