Арест перед юбилеем: что известно о Евгении Никонове и чем он запомнился в Хабаровском крае

Задержанный зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов сменил строгий костюм на спортивный, а туфли — на кроссовки. Накануне, 31 июля, суд определил оставить чиновника под стражей до 29 сентября 2024 года. Ему инкриминируют получение взятки, за что он рискует лишиться свободы на срок до 15 лет. Что известно об опальном сотруднике аппарата правительства и чем он запомнился жителям края? Редакция сделала подборку интересных фактов.
Биография
Евгений Никонов занял пост заместителя председателя правительства Хабаровского края 4 августа 2020 года. Уже 17 августа 2020 года стало известно о назначении Никонова на пост министра здравоохранения края, который прежде занималАлександр Витько. Александр Валентинович руководил министерством 13 лет, а после своего увольнения работал главврачом в Находкинской городской больнице, в июле возглавил министерство здравоохранения Магаданской области.
Из биографии Никонова известно, что родился он в Хабаровске 14 августа 1974 года, выпускник Дальневосточного государственного медицинского университета в Хабаровске, имеет диплом по специальности «лечебное дело». По иронии судьбы за две недели до юбилея он был задержан, а затем взят под стражу тоже в Хабаровске.
В 2005 году уехал в Москву. В Первопрестольной карьера чиновник началась с должности начальника отдела координации деятельности территориальных управлений и национальных приоритетных проектов Росздравнадзора. Также преподавал в МГУ.
В его трудовой биографии были периоды, когда он заведовал терапевтическим отделением клинической больницы Управления делами президента, работал главным врачом Университетской больницы № 2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. В 2011 году возглавил Поликлинику № 1 Управления делами президента, а с 2014 по 2020 год занимал в столице ответственный пост — руководил управлением делами и координации деятельности Департамента здравоохранения Москвы.
Евгений Никонов женат, отец двоих сыновей и дочери. В наличии ученые степени: доктор медицинских наук, профессор.
Чем запомнился Никонов жителям края?
Евгений Никонов в августе 2020 года привился от коронавируса, пообещав гражданам, что вакцина скоро будет доставлена, был первым в очереди на бесплатную прививку от гриппа месяц спустя. Тогда же обещал остановить оптимизацию Бикинской ЦРБ и отметил, что в период 2021—2025 годы появятся удобные, современные больницы и поликлиники.
В интервью Евгений Никонов уверял, что реорганизация и возможные объединения учреждений здравоохранения не отразятся на количестве врачей, медсестер и доступности медицинских услуг для населения. Реформа направлена на то, чтобы сократить административно-управленческий персонал, штат которого, на фоне нехватки врачей, чрезмерно раздут.
В середине 2023 года стало известно об объединении роддомов Хабаровске, что вызвало резонанс в обществе. Жители жаловались на работу поликлиник и больниц, а в период второй волны коронавируса амбулаторные больные оказались будто один на один с болезнью. Евгений Никонов активно начал комментировать внедрение онлайн-сервисов, названия которых сегодня уже никто не вспомнит. Предполагалось, что разработки должны были помочь в мониторинге здоровья амбулаторных больных.
Одновременно с этим призывал граждан стать автоволонтерами и возить врачей к пациентам, попросил добровольцев помочь с доставкой медицинским работникам горячего питания и кофе, обещал выплатить медикам положенные деньги и доплатить студентам, работавшим в медицинских учреждениях региона во время пандемии.
Уже в должности зампреда правительства Хабаровского края Евгений Никонов анонсировал программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края». Было сказано, что за пять лет в рамках реализации программы будет потрачен 8,1 миллиарда рублей, из них 7,1 рублей — это средства из краевой казны. В рамках все той же программы в 2021 году региону был обещан 51 автомобиль автомобилей УАЗ для районных больниц, а 2022 году собираются — аппарат МРТ в комсомольскую городскую больницу имени М. И. Шевчук и закупка еще один аппарат СКТ.
Евгений Никонов не менее активно заявлял о возможностях для детей-сирот. С его слов они могли поступить в медицинский колледж и получить социальные выплаты на покупку жилья. Имя чиновника упоминалось в связи с присвоением Перинатальному центру в Хабаровске имени профессора Григория Постола, открытием выставки «Герои нашего времени». Он же провожал в путь первый медицинский автопоезд «Здоровье», менял отношение к медучреждениям с помощью «Битвы шеф-поваров больниц», грозился возродить санаторий «Уссури», придумывал, как создать крепкую дальневосточную семью и «Азбуку о важном».
Евгений Никонов пытался записаться на прививку от коронавируса и осознал, что проблемы в медицине есть. Больницы в Ванино, Советской Гавани, а также противотуберкулезный диспансер в Хабаровске, пожалуй, первые учреждения о строительстве и оснащении которых чиновник заговорил. К концу 2023 года было анонсировано открытие ФАП в селе Пушкино. При этом имя зампреда стало прочно ассоциироваться с локдауном и QR-кодами, как с системой контроля и деления людей на вакцинированных и не вакцинированных от коронавируса.
Обзор деятельности Евгения Никонова составлен на основании публикаций за период с 2020—2023 годы. Примечательно, что новостей об открытии обещанных в начале его трудовой деятельности современных и комфортных поликлиник крайне мало.