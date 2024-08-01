В Калининград прилетел спецборт для обмена заключенными: могут использовать для шпиона Гершковича

Борт АН-148 вылетел утром из столичного аэропорта «Внуково» в Калининград, следует из данных портала Flightradar24.
Предполагается, что самолет используют для обмена осужденного за шпионаж в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича. На кого будет произведен обмен — не сообщается.
Самолет относится к специальному летному отряду «Россия», который используют члены администрации президента, правительства России и высокопоставленные чиновники.
Отметим, что борт АН-148 неоднократно использовали для обмена заключенных между государствами.
Этот же самолет в 2022 году использовали для обмена осужденной баскетболистки Бритни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Также АН-148 использовали для обмена Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида в 2022 году.
Ранее сообщалось, что обмен журналиста-шпиона Эвана Гершковича может состояться в ближайшее время. Следствие утверждает, что в марте 2023 года Гершкович собирал в Свердловской области секретные данные о деятельности уральского предприятия «Уралвагонзавод», действуя по указанию американских спецслужб. За это он был осужден на 16 лет.