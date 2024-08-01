В Калининград прилетел спецборт для обмена заключенными: могут использовать для шпиона Гершковича

Ранее сообщалось, что обмен журналиста-шпиона Эвана Гершковича может состояться в ближайшее время. Следствие утверждает, что в марте 2023 года Гершкович собирал в Свердловской области секретные данные о деятельности уральского предприятия «Уралвагонзавод», действуя по указанию американских спецслужб. За это он был осужден на 16 лет.