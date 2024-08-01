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Губернатор Самарской области рассказал о кадровых изменениях

САМАРА, 1 августа, ФедералПресс. Новые лица появятся на должностях врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области, врио министра энергетики и ЖКХ, а также руководителей двух районов области. Подробности в своем телеграм-канале рассказал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Продолжаем усиливать нашу управленческую команду. Сегодня на заседании правительства объявил о кадровых решениях», — сообщил Федорищев.

На должность врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области назначили Михаила Смирнова. Ранее он был руководителем компании «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара». Он не только будет курировать работу всего правительства, но и отдельное внимание будет уделять вопросам строительства, дорожного хозяйства, экологии, ЖКХ, энергетики.

Кресло врио министра энергетики и ЖКХ занял Михаил Белоусов. Также на заседании назвали имена новых руководителей Сызранского и Кошкинского районов — Владимир Егоров и Антон Широков соответственно.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на выборы губернатора Самарской области зарегистрировали шесть кандидатов. Один вышел из предвыборной гонки.