Губернатор Самарской области рассказал о кадровых изменениях

«Продолжаем усиливать нашу управленческую команду. Сегодня на заседании правительства объявил о кадровых решениях», — сообщил Федорищев.
На должность врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области назначили Михаила Смирнова. Ранее он был руководителем компании «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара». Он не только будет курировать работу всего правительства, но и отдельное внимание будет уделять вопросам строительства, дорожного хозяйства, экологии, ЖКХ, энергетики.
Кресло врио министра энергетики и ЖКХ занял Михаил Белоусов. Также на заседании назвали имена новых руководителей Сызранского и Кошкинского районов — Владимир Егоров и Антон Широков соответственно.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на выборы губернатора Самарской области зарегистрировали шесть кандидатов. Один вышел из предвыборной гонки.