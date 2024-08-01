Губернатор Самарской области рассказал о кадровых изменениях

На должность врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области назначили Михаила Смирнова. Ранее он был руководителем компании «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара». Он не только будет курировать работу всего правительства, но и отдельное внимание будет уделять вопросам строительства, дорожного хозяйства, экологии, ЖКХ, энергетики.