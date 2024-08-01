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Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Швейцарии с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как сообщили в Акорде 1 августа 2024 года, глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту Виоле Амхерд по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации.

«Подчеркнув поступательное развитие казахско-швейцарских отношений, глава государства выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего партнерства на благо народов двух стран».

отмечено в сообщении.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пожелал Виоле Амхерд успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии — благополучия и процветания.