Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии

Как сообщили в Акорде 1 августа 2024 года, глава Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту Виоле Амхерд по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации.
«Подчеркнув поступательное развитие казахско-швейцарских отношений, глава государства выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего партнерства на благо народов двух стран».
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пожелал Виоле Амхерд успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии — благополучия и процветания.