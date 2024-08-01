Захарова: Россия надеется, что аргументы кардинала Паролина были услышаны Киевом

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.