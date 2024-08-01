Захарова: Россия надеется, что аргументы кардинала Паролина были услышаны Киевом

Дипломат обратила внимание, что кардинал тогда отметил важность учета мнения России в урегулировании конфликта, признавая несостоятельность так называемой формулы президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.
Она также отметила, что Ватикан с самого начала украинского конфликта занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать содействие для достижения мира. Россия серьезно подходит к высказываниям Паролина и рассматривает его слова как официальную позицию Святого Престола, поскольку он является значимой фигурой в иерархии Римско-католической церкви, добавил представитель внешнеполитического ведомства.
По ее словам, руководство РФ готово взаимодействовать со всеми, кто стремится к урегулированию конфликта с учетом российских интересов и нынешних реалий. При этом Захарова указала, что запросов от Ватикана, касающихся его визита в Россию, не поступало.
Госсекретарь Ватикана находился с визитом на Украине 22 июля. Зеленский тогда заявил, что понимает необходимость завершения конфликта с Россией как можно скорее. Он также назвал визит Паролина сильным сигналом со стороны Ватикана и поблагодарил государство за участие в «мирном саммите» в Швейцарии.
В марте папа римский Франциск в интервью RSI отметил, что сильнее тот, «кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры». Он подчеркнул, что проигрывающая в конфликте на Украине сторона должна признать это, и обратил внимание на страны, желающие выступить посредниками.
Зеленский тогда назвал предложение папы римского виртуальным посредничеством. Позже МИД Украины вызвал апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса и заявил о разочаровании Киева словами папы римского Франциска о белом флаге.
Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.
Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.