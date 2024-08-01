Свердловский губернатор поторопил подчиненных с заселением сирот

Замглавы региона Сергей Швиндт доложил, что к настоящему времени дети-сироты уже получили 616 квартир по договорам специализированного найма. Таким образом, план выполнен в этом году уже на 75%. Вдобавок к этому в Свердловской области запущены новые меры поддержки детей-сирот. Для тех из них, кто достиг 23 лет и соответствует определенным критерием, предусмотрена возможность получения сертификатов на приобретение жилья в любом городе и регионе страны. Деньги можно потратить на погашение ипотечного кредита. В 2024 году на эти цели выделено почти 197 млн рублей, что позволит обеспечить жильем свыше 50 человек.