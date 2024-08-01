Свердловский губернатор поторопил подчиненных с заселением сирот

Евгений Куйвашев напомнил, что в июле было принято решение об увеличении расходов на 650 млн рублей на заселение сирот. Всего на эти цели планируется потратить более 3,5 млрд рублей.
«Хочу особо отметить — средства должны быть израсходованы своевременно и максимально эффективно, чтобы помочь как можно большему числу детей-сирот в решении жилищного вопроса», — подчеркнул губернатор Свердловской области.
Замглавы региона Сергей Швиндт доложил, что к настоящему времени дети-сироты уже получили 616 квартир по договорам специализированного найма. Таким образом, план выполнен в этом году уже на 75%. Вдобавок к этому в Свердловской области запущены новые меры поддержки детей-сирот. Для тех из них, кто достиг 23 лет и соответствует определенным критерием, предусмотрена возможность получения сертификатов на приобретение жилья в любом городе и регионе страны. Деньги можно потратить на погашение ипотечного кредита. В 2024 году на эти цели выделено почти 197 млн рублей, что позволит обеспечить жильем свыше 50 человек.
В июне губернатор Евгений Куйвашев анонсировал пополнение бюджета на 31 млрд рублей. По словам главы региона, это стало возможным благодаря сложившейся стабильной экономической ситуации в области. Он также отметил качественное управление финансами региона. На этом фоне ожидается поступление дополнительных доходов по ряду направлений.
Дополнительные средства предлагается направить на новые инфраструктурные проекты, строительство и реконструкцию школ, обеспечение жильем детей-сирот, охрану лесов от пожаров. Также из дополнительных доходов выделят деньги на увеличение качества транспортного обслуживания в Екатеринбурге.