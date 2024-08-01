Сотрудник посольства России в Молдове объявлен персоной нон грата

«Сотрудник объявлен персоной нон грата и в течение определенного установленного времени должен покинуть страну».
Васнецов заявил, что комментировать это решение Кишинева «довольно сложно, поскольку ситуация, которая раскручивается вокруг РФ на протяжении последних месяцев, вызывает много вопросов». Посол напомнил, что год назад две трети сотрудников посольства были высланы под надуманным, голословным предлогом.
«Доказательств тех обвинений, которые были предъявлены, так и не поступило, точно так же, как и доказательств последующих высылок наших дипломатов, связанных в том числе с приездом главы Татарстана, и с проведением голосования в приднестровском регионе», — отметил посол.
«Эти действия мы рассматриваем как недружественные, не способствующие развитию двусторонних отношений».
Он отметил, что российская сторона всегда находит адекватный ответ на подобные решения.
«Российская Федерация всегда находит адекватный ответ, естественно, ответ будет… Но в любом случае, повторюсь, это не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы все время призываем руководство Республики Молдова», — сказал, Олег Васнецов, отвечая на соответствующий вопрос Sputnik Молдова.