Молдавия высылает российского дипломата

«Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство. Но это в любом случае не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы призываем руководство Молдавии», — сказал посол России журналистам после встречи в молдавском МИДе.
Вчера, 31 июля, начальник юридического департамента парламента Молдавии Ион Крянгэ и один из сотрудников Пограничной полиции, работавший в аэропорту Кишинева, были задержаны на 72 часа, передавала пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам. Согласно данным молдавской прокуратуры, Ион Крянгэ передавал секретные сведения сотрудникам российского посольства за вознаграждение. Сотрудника Пограничной полиции, имя которого не приводится, подозревают в заговоре против Молдавии.
В российском посольстве в Молдавии в ответ на задержания заявили, что «расценивают подобные инсинуации как очередное проявление искусственно нагнетаемых в республике антироссийских настроений». При этом там напомнили, что ровно год назад, в июле 2023 года в Молдавии уже происходила «масштабная кампания с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью» обвинениями в адрес посольства России в «шпионской деятельности».
В посольстве также указали, что реальная подоплека таких информационных вбросов связана с проходящими в Моллавии электоральными процессами и попытками определенных сил использовать «шпионскую тему» в предвыборной борьбе.
Официальный старт президентской кампании в Молдавии намечен на 20 августа, а сами выборы запланированы на 20 октября. Антирейтинг действующей главы страны Майи Санду достиг 50%. Ее обвиняют в росте социально-экономических проблем, усгублении отношений меджу Приднестровьем и Гагаузией, а также в оттоке населения.