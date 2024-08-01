Молдавия высылает российского дипломата

В российском посольстве в Молдавии в ответ на задержания заявили, что «расценивают подобные инсинуации как очередное проявление искусственно нагнетаемых в республике антироссийских настроений». При этом там напомнили, что ровно год назад, в июле 2023 года в Молдавии уже происходила «масштабная кампания с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью» обвинениями в адрес посольства России в «шпионской деятельности».