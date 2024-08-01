Матвиенко высказалась о мирных переговорах по Украине

По ее словам, Россия с 2014 года настаивала на дипломатическом решении кризиса внутри Украины на основе Минских соглашений. «Вы прекрасно знаете, что нас обманули, использовали это время для накачивания Украины вооружением для того, чтобы она вооруженным путем решала свой внутриукраинский конфликт. К чему это привело, мы видим», — сказала Матвиенко.