Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии

Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в Молдавии в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что республика при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для России. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не мешать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей. Как подчеркнули в российском МИД, Москва не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.