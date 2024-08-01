Губернатор Гусев поручил обеспечить укрытия минимальным набором вещей

Главе региона доложили о состоянии подъездов и подвалов многоквартирных домов, учебных заведений и других организаций. По существующим нормам, в пригодных для укрытия помещениях возможно разместить свыше 100% населения Воронежа — 1,4 млн человек. Требования о содержании заглубленных помещений, их укомплектовании всем необходимым и размещении указателей регулярно доводят до управляющих компаний. Данные об организациях, игнорирующих эти требования, поступают в государственную жилищную инспекцию региона. ГЖИ проводит проверки, выдает предписания и составляет протоколы. Первое подобное дело уже рассмотрено: УК назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.