Губернатор Гусев поручил обеспечить укрытия минимальным набором вещей

Главе региона доложили о состоянии подъездов и подвалов многоквартирных домов, учебных заведений и других организаций. По существующим нормам, в пригодных для укрытия помещениях возможно разместить свыше 100% населения Воронежа — 1,4 млн человек. Требования о содержании заглубленных помещений, их укомплектовании всем необходимым и размещении указателей регулярно доводят до управляющих компаний. Данные об организациях, игнорирующих эти требования, поступают в государственную жилищную инспекцию региона. ГЖИ проводит проверки, выдает предписания и составляет протоколы. Первое подобное дело уже рассмотрено: УК назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.
Чтобы дооборудовать подвалы в воронежских МКД рекомендуемым имуществом, необходимо около 150 млн рублей. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Хриченко поднял вопрос о возможности дооборудования силами УК.
Александр Гусев призвал соотносить планы по оборудованию укрытий с реальной обстановкой:
«Прошу минимальными средствами обеспечить возможность пребывания укрываемых в этих помещениях. Понятно, что речь не идет о кроватях, но нужно обеспечить элементарные вещи, чтобы людям можно было посидеть, переждать неспокойное время. Ситуация в соседних регионах несколько иная, у нас другие особенности укрытия населения. Поэтому сейчас нужно обеспечить минимум, а остальным заниматься постепенно».