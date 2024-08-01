Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

Этот закон требует, чтобы неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за границы, проходили регистрацию в Национальном агентстве публичного реестра.
За уклонение от регистрации в качестве организации, представляющей интересы иностранного государства, предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (более 9 тысяч долларов).
Точное количество неправительственных организаций в Грузии не установлено, но председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили сообщил, что их количество составляет около трех тысяч, при этом подавляющее большинство зависит от иностранного финансирования.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее выражал мнение, что многие неправительственные организации используют полученные гранты для проведения политической деятельности, направленной против действующего правительства.
Принятие данного закона вызвало массовые протесты со стороны оппозиции, а также получило негативную реакцию со стороны США и стран Евросоюза, которые частично приостановили финансовую помощь грузинскому правительству.
Нина Лютикова