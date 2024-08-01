ЦИК Узбекистана: зарегистрированы представители пяти политических партий на выборы в нижнюю палату парламента

Отмечается, что политическая партия может выдвигать кандидатов в депутаты при условии, что она зарегистрирована Минюстом не позднее чем за четыре месяца до объявления о начале избирательной кампании и собрала не менее 40 тысяч подписей избирателей. В одном административно-территориальном образовании (Республика Каракалпакстан, область, город Ташкент) политическая партия может собрать не более 8% подписей от этого количества.