ЦИК Узбекистана: зарегистрированы представители пяти политических партий на выборы в нижнюю палату парламента

День выборов депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса намечен на 27 октября.
На заседании рассмотрены документы, представленные руководителями Движения предпринимателей и деловых людей, Либерально-демократической партии, Социал-демократической партии «Адолат», Демократической партии «Миллий тикланиш», Народно-демократической партии и Экологической партии. Принято постановление об их регистрации и выдаче им мандатов установленного образца.
Процесс регистрации Центральной избирательной комиссией проводился с помощью информационной системы E-saylov. Представителям партий выдали мандаты в электронном формате. Им также передали подписные листы для сбора подписей избирателей, поддерживающих участие политических партий в выборах.
Отмечается, что политическая партия может выдвигать кандидатов в депутаты при условии, что она зарегистрирована Минюстом не позднее чем за четыре месяца до объявления о начале избирательной кампании и собрала не менее 40 тысяч подписей избирателей. В одном административно-территориальном образовании (Республика Каракалпакстан, область, город Ташкент) политическая партия может собрать не более 8% подписей от этого количества.