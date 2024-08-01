В «Молдовагазе» сообщили, по какой цене закупят газ в августе

«В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО “Молдовагаз” и АО “Энергоком”, в августе 2024 года закупочная цена составит 32,63 евро/МВтч, что эквивалентно 347,18 евро за тысячу кубометров, или 6659,15 лея за тысячу кубометров (без НДС)», — написал Чебан в своем Telegram-канале.
В июле закупочная цена на голубое топливо от «Энергокома» составила 366,34 евро за тысячу кубометров. В июне — 349,79 евро.
«Молдовагаз» в этом месяце вновь воспользуется торговой площадкой BRM East Energy для закупки газа на месяц. Ранее в компании сообщили, что поставщиком природного газа для Правобережья на август вновь будет госпредприятие «Энергоком».