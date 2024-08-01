Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от «Новых людей» скрыл судимость

Волгоградский облизбирком отказал в регистрации одному кандидату в депутаты областной думы из-за сокрытия судимости. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, речь идет о Сергее Сапове, индивидуальном предпринимателе из Елани, который собирался баллотироваться по Новоаннинскому одномандатному округу № 2 от партии «Новые люди».