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Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от «Новых людей» скрыл судимость

Волгоградский облизбирком отказал в регистрации одному кандидату в депутаты областной думы из-за сокрытия судимости. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, речь идет о Сергее Сапове, индивидуальном предпринимателе из Елани, который собирался баллотироваться по Новоаннинскому одномандатному округу № 2 от партии «Новые люди».

В облизбиркоме также сообщили о завершении этапа регистрации списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями по единому избирательному округу, и кандидатов по одномандатным избирательным округам, на выборах депутатов облдумы.

В частности, по единому избирательному округу избирательной комиссией Волгоградской области зарегистрированы все шесть списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий (ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Партия пенсионеров»). В зарегистрированных списках политических партий — 287 кандидатов.

Территориальными избирательными комиссиями также зарегистрировано 88 кандидатов по 19 одномандатным избирательным округам.