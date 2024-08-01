Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от «Новых людей» скрыл судимость

В облизбиркоме также сообщили о завершении этапа регистрации списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями по единому избирательному округу, и кандидатов по одномандатным избирательным округам, на выборах депутатов облдумы.
В частности, по единому избирательному округу избирательной комиссией Волгоградской области зарегистрированы все шесть списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий (ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Партия пенсионеров»). В зарегистрированных списках политических партий — 287 кандидатов.
Территориальными избирательными комиссиями также зарегистрировано 88 кандидатов по 19 одномандатным избирательным округам.