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Назначен начальник департамента общественной безопасности мэрии Перми

Начальником департамента общественной безопасности администрации Перми назначен Константин Кузьменко. Он приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В этой должности господин Кузьменко сменил Сергея Мельчакова, уволившегося в июне 2024 года. Господин Кузьменко родился в 1980 году. Является выпускником Пермской кадетской школы № 1 имени генералиссимуса А. В. Суворова. После кадетской школы окончил Нижегородскую академию МВД РФ и более 20 лет прослужил в оперативно-разыскных подразделениях ГУ МВД РФ по Пермскому краю, имеет звание подполковника полиции в отставке.

С июня 2024 года Константин Кузьменко занимал должность заместителя начальника департамента общественной безопасности администрации Перми.