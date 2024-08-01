Назначен начальник департамента общественной безопасности мэрии Перми

В этой должности господин Кузьменко сменил Сергея Мельчакова, уволившегося в июне 2024 года. Господин Кузьменко родился в 1980 году. Является выпускником Пермской кадетской школы № 1 имени генералиссимуса А. В. Суворова. После кадетской школы окончил Нижегородскую академию МВД РФ и более 20 лет прослужил в оперативно-разыскных подразделениях ГУ МВД РФ по Пермскому краю, имеет звание подполковника полиции в отставке.