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Лукашенко сказал, что в системе Управления делами президента трудятся более 20 тысяч человек

Лукашенко: более 20 тысяч человек работает в системе Управделами президента.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказала, что в системе Управления делами президента трудятся свыше 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба президента.

Об этом было сказано на торжественной церемонии вручил государственные награды работникам предприятий и организаций системы Управделами, прошедшей 1 августа во Дворце Независимости.

При этом Лукашенко обратил внимание на то, что церемония вручения госнаград является особой и в чем-то уникальной, за счет того, что на нее собрались представители одного большого сплоченного коллектива — Управления делами Президента. И напомнил, что структуру создали 30 лет назад буквально через месяц после первых в истории суверенной Беларуси президентских выборов. В тот период это было небольшое подразделение, которое обеспечивало материально-техническое сопровождение работы госорганов молодой независимой страны.

Сейчас же в системе Управления делами работают более 20 тысяч человек, в том числе: работники сфер ЖКХ, строительства, культуры, здравоохранения, санаториев, торговли, общественного питания, дипсервиса, гостиниц. Отдельно Лукашенко упомянул о работе 6 тысяч аграриев, благодаря труду которых по многим направлениям сельхозпроизводства предприятия Управделами стали лидерами в стране. Еще он отметил работу сотрудников Департамента по гуманитарной деятельности, заслугой которых являются тысячи благотворительных инициатив и социально значимых проектов.

Однако самым важным Лукашенко назвал тот факт, что Управление делами сохраняет национальное достояние Беларуси. Так как именно эта структура отвечает за всемирно известные природные бренды республики.

Лукашенко Александр