Лукашенко сказал, что в системе Управления делами президента трудятся более 20 тысяч человек

При этом Лукашенко обратил внимание на то, что церемония вручения госнаград является особой и в чем-то уникальной, за счет того, что на нее собрались представители одного большого сплоченного коллектива — Управления делами Президента. И напомнил, что структуру создали 30 лет назад буквально через месяц после первых в истории суверенной Беларуси президентских выборов. В тот период это было небольшое подразделение, которое обеспечивало материально-техническое сопровождение работы госорганов молодой независимой страны.