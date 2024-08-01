Лукашенко сказал, что в системе Управления делами президента трудятся более 20 тысяч человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказала, что в системе Управления делами президента трудятся свыше 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба президента.
Об этом было сказано на торжественной церемонии вручил государственные награды работникам предприятий и организаций системы Управделами, прошедшей 1 августа во Дворце Независимости.
При этом Лукашенко обратил внимание на то, что церемония вручения госнаград является особой и в чем-то уникальной, за счет того, что на нее собрались представители одного большого сплоченного коллектива — Управления делами Президента. И напомнил, что структуру создали 30 лет назад буквально через месяц после первых в истории суверенной Беларуси президентских выборов. В тот период это было небольшое подразделение, которое обеспечивало материально-техническое сопровождение работы госорганов молодой независимой страны.
Сейчас же в системе Управления делами работают более 20 тысяч человек, в том числе: работники сфер ЖКХ, строительства, культуры, здравоохранения, санаториев, торговли, общественного питания, дипсервиса, гостиниц. Отдельно Лукашенко упомянул о работе 6 тысяч аграриев, благодаря труду которых по многим направлениям сельхозпроизводства предприятия Управделами стали лидерами в стране. Еще он отметил работу сотрудников Департамента по гуманитарной деятельности, заслугой которых являются тысячи благотворительных инициатив и социально значимых проектов.
Однако самым важным Лукашенко назвал тот факт, что Управление делами сохраняет национальное достояние Беларуси. Так как именно эта структура отвечает за всемирно известные природные бренды республики.