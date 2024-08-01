Рабочее совещание с Александром Матовниковым, врио начальника штаба Центрального военного округа Александром Линьковым, федеральным инспектором по Самарской области Маратом Юрьевым, военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным, руководством силовых ведомств и членами правительства региона врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел в четверг, 1 августа. Обсуждалась работа по взаимодействию с военнослужащими и членами их семей.
Как подчеркнул глава региона, для Самарской области сейчас являются приоритетными задачи по обеспечению отбора на службу по контракту, по взаимодействию с военнослужащими, которые сейчас выполняют боевую задачу, а также с их семьями.
За последнее время в регионе был принят ряд решений по усилению поддержки военнослужащих и их семей. Также вступил в силу Указ главы государства, согласно которому гражданам, заключившим с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении службы в ВС РФ сроком на год и более для выполнения задач СВО, установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тыс. рублей. С учетом этого на территории Самарской области совокупная выплата составит более 1,2 млн рублей. Также в регионе ввели выплаты за ранения, увеличили количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих.
Вячеслав Федорищев сделал акцент на том, что эту работу необходимо продолжать, вводить дополнительные меры поддержки.
В ходе совещания особое внимание было уделено сотрудничеству с ветеранскими организациями, выстраиванию этой работы в муниципалитетах.
Вячеслав Федорищев поблагодарил Александра Матовникова за помощь в организации работы и визит в регион.
Глава региона подчеркнул, что правительство Самарской области сделает все, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку военнослужащим из региона и членам их семей.