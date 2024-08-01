За последнее время в регионе был принят ряд решений по усилению поддержки военнослужащих и их семей. Также вступил в силу Указ главы государства, согласно которому гражданам, заключившим с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении службы в ВС РФ сроком на год и более для выполнения задач СВО, установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тыс. рублей. С учетом этого на территории Самарской области совокупная выплата составит более 1,2 млн рублей. Также в регионе ввели выплаты за ранения, увеличили количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих.