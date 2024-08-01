В бундестаге выступили против размещения американских ракет на территории ФРГ

Не следует делать мир более опасным и вступать в новую гонку вооружений.
Штегнер считает, что лучше было бы начать диалог с Москвой, несмотря на сложность этого процесса. По его мнению, наращивание вооружений является наихудшим вариантом.
Политик подчеркнул необходимость срочного возвращения к переговорам и соглашениям по ограничению вооружений, напоминая, что такие соглашения заключаются именно с оппонентами в кризисные времена, а не с друзьями.
Ранее другие представители СДПГ, включая министра обороны Бориса Писториуса, также выразили критику в адрес правительства за намерение разместить американские ракеты на территории Германии.
Кремль выражал обеспокоенность по поводу планов США по размещению в Германии ракет SM-6, Tomahawk и еще пока разрабатываемого гиперзвукового оружия, заявив, что это возвращает атрибуты холодной войны с конфронтацией и прямым противостоянием. Развертывание американского оружия на территории ФРГ должно начаться в 2026 году. Дмитрий Песков отметил, что такие действия направлены на стратегическое поражение России.
Нина Лютикова