В бундестаге выступили против размещения американских ракет на территории ФРГ

Кремль выражал обеспокоенность по поводу планов США по размещению в Германии ракет SM-6, Tomahawk и еще пока разрабатываемого гиперзвукового оружия, заявив, что это возвращает атрибуты холодной войны с конфронтацией и прямым противостоянием. Развертывание американского оружия на территории ФРГ должно начаться в 2026 году. Дмитрий Песков отметил, что такие действия направлены на стратегическое поражение России.