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Возможность обмена заключенными с США и F-16 для Украины. Темы брифинга Пескова

Сообщения СМИ о якобы готовящемся масштабном обмене заключенными с США, передача истребителей F-16 Украине и сбой в работе YouTube стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится 1 августа в Кремле с главой Мордовии Артемом Здуновым.

Промежутка для отпуска в августе у главы государства пока нет: «Основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего. Это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается».

О возможности обмена заключенными

Кремль не комментирует сообщения СМИ о якобы готовящемся масштабном обмене заключенными между Россией и США: «По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме».

О передаче США и союзниками F-16 Украине

Российская сторона пока не видела никаких официальных заявлений, подтверждающих поставку истребителей F-16 на Украину.

F-16 не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ, они будут уничтожаться и не повлияют значимо на ход конфликта.

О сбое в работе YouTube

Кремль не стал комментировать сбой в работе видеохостинга YouTube в некоторых российских регионах: «Ничего не могу сказать. В телефоне работает нормально, все грузится».

Что касается предпочтительного сервиса VPN, то «тут должен каждый сам использовать, их много на рынке».

О Херсонесе Таврическом

Если говорить о попытках Украины включить «Херсонес Таврический» в список находящихся под угрозой разрушения объектов ЮНЕСКО, представители организации «при желании могут приехать в Крым, в Херсонес Таврический, и восхититься тем, каким он стал».

Песков Дмитрий