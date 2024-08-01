Возможность обмена заключенными с США и F-16 для Украины. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится 1 августа в Кремле с главой Мордовии Артемом Здуновым.
Промежутка для отпуска в августе у главы государства пока нет: «Основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего. Это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается».
О возможности обмена заключенными
Кремль не комментирует сообщения СМИ о якобы готовящемся масштабном обмене заключенными между Россией и США: «По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме».
О передаче США и союзниками F-16 Украине
Российская сторона пока не видела никаких официальных заявлений, подтверждающих поставку истребителей F-16 на Украину.
F-16 не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ, они будут уничтожаться и не повлияют значимо на ход конфликта.
О сбое в работе YouTube
Кремль не стал комментировать сбой в работе видеохостинга YouTube в некоторых российских регионах: «Ничего не могу сказать. В телефоне работает нормально, все грузится».
Что касается предпочтительного сервиса VPN, то «тут должен каждый сам использовать, их много на рынке».
О Херсонесе Таврическом
Если говорить о попытках Украины включить «Херсонес Таврический» в список находящихся под угрозой разрушения объектов ЮНЕСКО, представители организации «при желании могут приехать в Крым, в Херсонес Таврический, и восхититься тем, каким он стал».