Возможность обмена заключенными с США и F-16 для Украины. Темы брифинга Пескова

Промежутка для отпуска в августе у главы государства пока нет: «Основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего. Это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается».