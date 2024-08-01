ЦИК Молдовы с 1 августа начинает подготовку к президентским выборам и референдуму Санду: Избирательная кампания стартует 20 сентября, но PAS об этом не сообщили — они уже давно газетки раздают

ЦИК Молдовы с 1 августа начинает подготовку к президентским выборам и референдуму Санду об изменении Конституции.
В этот период Центризбирком образует избирательные округа и окружные избирательные советы, проводит другую подготовительную работу. С этого дня кандидатам запрещается использовать административные ресурсы, а СМИ должны будут соблюдать положения об освещении избирательной кампании.
Уже с завтрашнего дня, 2 августа, в Молдове начинается процесс выдвижения кандидатов для участия в выборах 20 октября. Избирательная кампания стартует 20 сентября. При этом к агитации кандидаты смогут приступить после сбора минимум 15 тыс. подписей в свою поддержку и регистрации, но не ранее 20 сентября.
С 1 августа и до дня утверждения результатов выборов компетентными органами, поставщики медиа-услуг, вещательные компании и распространители рекламы имеют право транслировать только сообщения, представляющие общественный интерес и утверждённые Центральной избирательной комиссией.
В то же время, в соответствии с положениями Избирательного кодекса, до 8 августа рекламодатели, владеющие или управляющие стационарными или мобильными рекламными устройствами, обязаны представить в Центральную избирательную комиссию декларацию о намерениях и информацию об условиях предоставления рекламного пространства и других сопутствующих услуг, с указанием средних цен на рекламное пространство, применявшихся в течение последних 6 месяцев.
ЦИК ранее установила, что приём документов для регистрации избирательных блоков с целью выдвижения кандидатов на выборах Президента Республики Молдова осуществляется в период с 22 июля по 25 августа. А документы для регистрации избирательных блоков для проведения конституционного республиканского референдума должны быть представлены политическими партиями в штаб-квартиру Комиссии с 22 июля по 14 сентября.
В период с 21 по 31 августа будет осуществляться приём документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на пост Президента Республики Молдова, а в период с 21 августа по 20 сентября можно будет подать документы для регистрации в качестве участника референдума, пишет ipn.md.