ЦИК Молдовы с 1 августа начинает подготовку к президентским выборам и референдуму Санду: Избирательная кампания стартует 20 сентября, но PAS об этом не сообщили — они уже давно газетки раздают

В то же время, в соответствии с положениями Избирательного кодекса, до 8 августа рекламодатели, владеющие или управляющие стационарными или мобильными рекламными устройствами, обязаны представить в Центральную избирательную комиссию декларацию о намерениях и информацию об условиях предоставления рекламного пространства и других сопутствующих услуг, с указанием средних цен на рекламное пространство, применявшихся в течение последних 6 месяцев.