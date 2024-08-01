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Правила отбора в Президентский кадровый резерв изменили в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ, который вносит изменения в правила отбора кандидатов в Президентский резерв высшего командования и руководства Вооруженных сил, Национальной гвардии, правоохранительных и специальных государственных органов, а также органов гражданской защиты РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Согласно поправкам, теперь отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв будет проводиться не только на основе оценки личных и деловых качеств военнослужащих, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии, а также с учетом набранных баллов, сформированных через информационную кадровую систему, согласно критериям, установленным уполномоченным органом по делам государственной службы.

Исключение составляют специальные государственные органы, где кандидатов в Президентский резерв отбирают по их личным и деловым качествам, результатам работы и решению аттестационной комиссии.

Указ введен в действие с 31 июля 2024 года.