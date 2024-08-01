Правила отбора в Президентский кадровый резерв изменили в Казахстане

Согласно поправкам, теперь отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв будет проводиться не только на основе оценки личных и деловых качеств военнослужащих, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии, а также с учетом набранных баллов, сформированных через информационную кадровую систему, согласно критериям, установленным уполномоченным органом по делам государственной службы.
Исключение составляют специальные государственные органы, где кандидатов в Президентский резерв отбирают по их личным и деловым качествам, результатам работы и решению аттестационной комиссии.
Указ введен в действие с 31 июля 2024 года.