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Песков о сбоях в работе YouTube: у меня на телефоне все грузится

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сбои в работе видеохостинга YouTube, сообщил, что у него на телефоне сервис работает нормально. На проблемы в работе YouTube на персональных компьютерах в ночь на 1 августа пожаловались жители сразу нескольких российских регионов.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, все грузится», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла. Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, о том какой сервис VPN Дмитрий Песков может посоветовать россиянам, он сказал: «Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке».

25 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube в России на стационарных компьютерах может снизиться до 70%. 30 июля об ухудшении работы видеосервиса начали предупреждать мобильные операторы. К утру 1 августа сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 400 жалоб пользователей YouTube. Пик сообщений пришелся на три часа ночи.

Песков Дмитрий
Интернет