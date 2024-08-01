Песков о сбоях в работе YouTube: у меня на телефоне все грузится

«Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, все грузится», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла. Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, о том какой сервис VPN Дмитрий Песков может посоветовать россиянам, он сказал: «Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке».