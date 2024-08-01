Песков о сбоях в работе YouTube: у меня на телефоне все грузится

«Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, все грузится», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла. Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, о том какой сервис VPN Дмитрий Песков может посоветовать россиянам, он сказал: «Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке».
25 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube в России на стационарных компьютерах может снизиться до 70%. 30 июля об ухудшении работы видеосервиса начали предупреждать мобильные операторы. К утру 1 августа сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 400 жалоб пользователей YouTube. Пик сообщений пришелся на три часа ночи.