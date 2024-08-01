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Губернатор Куйвашев прибыл на место обрушения дома в Нижнем Тагиле

В результате обрушения двух подъездов в жилом доме пострадали восемь человек.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев прибыл на место ЧП в Нижнем Тагиле, где 1 августа произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме и обрушились первый и второй подъезды.

Глава региона поручил министерству общественной безопасности Свердловской области оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах.

Куйвашев проводит заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По предварительной информации МЧС, в результате происшествия пострадали 8 человек, в медучреждения Нижнего Тагила госпитализированы 4 человека.