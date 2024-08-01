Песков о поставках F-16 на Украину: будут сбиваться и уничтожаться

Здесь нет «волшебной таблетки», здесь нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут.