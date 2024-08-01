Песков о поставках F-16 на Украину: будут сбиваться и уничтожаться

Он подчеркнул, что уничтожение этих самолетов будет планомерным, и отметил, что украинские военные не должны рассчитывать на «волшебную таблетку».
Здесь нет «волшебной таблетки», здесь нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут.
Песков добавил, что вознаграждения российским военнослужащим за уничтожение F-16 «уже были предложены».
На данный момент не было официальных заявлений о передаче Киеву F-16, однако пресс-секретарь президента отметил существование сообщений об этом.
«Это пока источники, пока никаких заявлений на этот счет не было… Но были сообщения, да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о поставках истребителей.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что на Украину прибыла первая «небольшая» партия американских истребителей F-16, предоставленных странами НАТО. Позже британская газета Telegraph сообщила, что Украина начала использовать F-16 для воздушной обороны.
Российские власти считают, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта, вовлекают НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законной целью для России. По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, поставляя оружие и проводя подготовку украинских военнослужащих в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле уверены, что накачивание Украины оружием со стороны Запада негативно сказывается на возможности проведения переговоров.
Нина Лютикова