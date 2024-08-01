Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Эстония планирует перейти к полному таможенному контролю в отношении граждан и грузов, которые едут из России, передает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Сейчас таможенный контроль проводится выборочно.
Михал отметил, что местные органы самоуправления, грузоперевозки и автобусные компании уже проинформированы об изменениях.
Применение полного таможенного контроля увеличит время пересечения границы, а число людей, которые ее пересекают, сократится, подчеркнули в эстонском правительстве.
Эстонский Минфин в свою очередь предлагал закрывать по ночам два контрольно-пропускных пункта с Россией — «Лухамаа» и «Койдула». Глава ведомства Март Вырклаэв отмечал, что Финляндия и две другие прибалтийские республики, Латвия и Литва, уже закрыли свои сухопутные КПП с Россией и Белоруссией.
Москва осуждает введение санкций западными странами и считает их незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что государства Запада пытаются измотать экономику России и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи ограничений, но безуспешно.