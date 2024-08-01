Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Эстонский Минфин в свою очередь предлагал закрывать по ночам два контрольно-пропускных пункта с Россией — «Лухамаа» и «Койдула». Глава ведомства Март Вырклаэв отмечал, что Финляндия и две другие прибалтийские республики, Латвия и Литва, уже закрыли свои сухопутные КПП с Россией и Белоруссией.