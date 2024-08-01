Что ищет он в краю далеком? Зачем Жозеп Боррель прибыл в Казахстан

«Они все время обнаруживают, что Казахстан помогает России параллельным импортом. Привозят наименования каких-то компаний, которые помогают в этом, и как бы ставят это в упрек нашему правительству. Почему мы помогаем? Конечно, наше правительство по-восточному говорит, что мы все соблюдаем, но на самом деле нет таких товаров, которые не могли бы попасть от нас в Россию. Поэтому Россия не реагирует так резко на то, что мы присоединились к этим санкциям», — считает Альжан Исмагулов.