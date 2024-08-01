Что ищет он в краю далеком? Зачем Жозеп Боррель прибыл в Казахстан

Держать руку на пульсе
По мнению казахстанского общественного деятеля Альжана Исмагулова, визитом в Казахстан Борель намерен подчеркнуть, что отношения с нами для Евросоюза являются важным аспектом геополитической игры. При этом гость явно продемонстрирует, что Европа «держит свою руку на нашем пульсе».
«Прежде всего они контролируют и наблюдают за нами. Делаем мы правильно или делаем неправильно. Если что-то мы делаем неправильно, они выезжают к нам и начинают беседовать с нашим правительством. Вот, как недавно буквально, американский посол пугал нас тем, что если мы примем закон об ЛГБТ, он будет разговаривать с нашим правительством».
Другой важный вопрос, который наверняка будет обсуждаться — добыча редкоземельных металлов в Казахстане, о чем ранее совместно с Великобританией и США даже была разработана дорожная карта.
Не менее важной темой станут и вопросы логистики, в частности, Транскаспийский маршрут.
«Западу очень выгодно в данный момент развивать Транскаспийский маршрут, потому что это основной маршрут поступления ископаемых и энергии из Китая и он проходит через Казахстан. Через Россию это невозможно, потому что она находится под американскими незаконными санкциями», — объясняет Исмагулов.
Наверняка не обойдет глава евродипломатии и вопросы строительства АЭС в Казахстане. Причина в том, что этот контракт хотят получить европейские компании и они надеются на то, что наша страна все же откажется работать с Росатомом.
«Уже практически дошло до скандала, потому что, по-видимому, правительство Казахстана выбирает Росатом в качестве подрядчика на строительство АЭС, а американцы и европейцы очень сильно этого не хотят».
Уделит Боррель внимание и соблюдению Казахстаном антироссийских санкций, как это делают все западные дипломаты, посещающие страну.
«Они все время обнаруживают, что Казахстан помогает России параллельным импортом. Привозят наименования каких-то компаний, которые помогают в этом, и как бы ставят это в упрек нашему правительству. Почему мы помогаем? Конечно, наше правительство по-восточному говорит, что мы все соблюдаем, но на самом деле нет таких товаров, которые не могли бы попасть от нас в Россию. Поэтому Россия не реагирует так резко на то, что мы присоединились к этим санкциям», — считает Альжан Исмагулов.
Еще один и, пожалуй, один из главных вопросов — стремление Казахстана вступить в БРИКС.
«Недавно в Китае было объявлено, что БРИКС разработает свою систему межбанковских переводов — альтернативу SWIFT. И это очень большой удар по этой системе и вообще по атлантической англосаксонской системе и по однополярному миру. Скорее всего, Боррель будет спрашивать, на какой стадии ситуация, насколько мы близко подошли к вступлению в БРИКС и насколько эта система жизнеспособна», — подытожил Исмагулов.
Ценное партнерство
Подведением итогов работы с Центральной Азией на посту главы евродипломатии назвал поездку Жозепа Борреля в Казахстан и Кыргызстан политолог Эдуард Полетаев.
«Господин Боррель по сути дела является хромой уткой. Его выбирали на 5 лет и срок его полномочий заканчивается уже в конце октября текущего года. Поэтому его визит является неким, может быть, подведением итогов его деятельности», — считает эксперт.
При этом, по словам Полетаева, о чем бы не велись переговоры, их детали останутся в секрете, так как дипломаты не любят о них распространяться. Ждать революционных заявлений на итоговой пресс-конференции, по мнению политолога, не стоит.
Визит Борреля в Казахстан, считает Эдуард Полетаев, в большей степени будет связан с экономическими и логистическими планами о сотрудничестве.
«Евросоюз заинтересован в нашем регионе хотя бы потому, что есть индикаторы сближения. Подписаны разные договоренности, меморандумы. То есть все идет в контексте дальнейшего укрепления экономических, инвестиционных связей между Казахстаном ЕС», — отмечает он.
Полетаев напомнил, что Казахстан — крупнейший торговый партнер ЕС в Центральной Азии. Также Евросоюз лидирует по количеству прямых иностранных инвестиций в экономику РК.
«Безусловно, как дипломат он скажет о том, что это его визит — это подтверждение приверженности ЕС Казахстану, как ценному партнеру. Будет говорить о поддержке реформ, которые осуществляет глава нашего государства, чтобы сделать Казахстан более демократической страной», — говорит Эдуард Полетаев.
Также, по его мнению, Жозеп Боррель не обойдет стороной возможное использование территории Казахстана для обхода санкций в отношении России, вопрос того, что Казахстан был и является надежным и крупным поставщиком энергии и, конечно же, тему международного Транскаспийского маршрута.
«Для Евросоюза это будет в определенной степени, как бы укол в спину Российской Федерации, поскольку этот маршрут проходит в обход России, он развивается в определенной степени, но пока еще не составляет конкуренцию той же Транссибирской магистрали. Тем не менее, логистика для Центральной Азии имеет значимую основу», — объясняет Полетаев.
Уметь дружить со всеми
Экспертное сообщество Центральной Азии ожидало, что в ближайшее время кто-то из высших европейских чиновников обязательно приедет в Казахстан, говорит политолог Алибек Тажибаев.
«Просто потому, что в Казахстане за прошедший период побывало очень большое число лидеров государств. Лидеры стран ШОС, тот же Макрон приезжал, другие европейские отдельно взятые лидеры приезжали, представители и высшие чиновники внешнеполитических ведомств, Великобритании, в частности. Поэтому можно было ожидать, что приедет кто-то уровня Борреля».
По словам политолога, во время визита Боррель обязательно вновь озвучит то, что Евросоюз поддерживает центральноазиатский регион и развивает сотрудничество на уровне культурно-гуманитарного и экономического взаимодействия.
«Экономическое взаимодействие, оно очень большое значение имеет в целом для безопасности, как раз для того спектра вопросов, которые господин Боррель курирует. Говоря об экономической безопасности, нужно понимать, что ни для кого не секрет, да и для европейцев в первую очередь, что тренд сейчас на увеличение экономического взаимодействия с Китаем, со странами ШОС», — говорит Алибек Тажибаев.
По его словам, в предыдущие 30 лет, да и сейчас, Казахстан по-прежнему остается одним из крупнейших экономических партнеров ЕС.
«Сейчас доля товарооборота с Российской Федерацией, с Китайской Народной Республикой, она очень сильно увеличивается. Поэтому, да, здесь важно провести какие-то подготовительные действия для того, чтобы экономическое взаимодействие продолжалось и крупный европейский бизнес также активно развивался в регионе Центральной Азии», — отмечает эксперт.
Говоря в плоскости более широкого, геополитического контекста, Тажибаев также отметил роль Казахстана, как крупнейшего игрока центральноазиатского региона и одного из ведущих игроков всей Евразии.
«Интерес к Казахстану увеличивается все больше. Увеличивается и его роль, как эффективного медиатора, о чем говорят успешные процессы переговоров по Сирии, переговоры, связанные с азербайджано-армянским конфликтом. Вполне возможно, что его завершение и подписание мирного договора пройдет в Казахстане. Это очень важно, потому что Казахстан, в отличие от любой другой страны, приложил очень большие усилия для того, чтобы конфликт между этими странами завершился через подписание мирного соглашения», — говорит Алибек Тажибаев.
Также политолог отмечает, что визит главы евродипломатии Борреля в Казахстан важен еще и тем, что в очередной раз подтверждает, что наша страна, несмотря на геополитическую турбулентность, которая сейчас имеет место быть во всем мире, сохраняет доверительные отношения со всеми мировыми игроками.