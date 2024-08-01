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Токаев принял Дуйсенову

1 августа 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как рассказали в Акорде, Тамара Дуйсенова представила главе государства новые подходы к финансированию социальной сферы, направленные на усиление адресности и обеспечение прозрачности предоставления господдержки, а также рациональное использование бюджетных средств.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что на социальную сферу выделено 14,5 трлн тенге, что составляет 60% от общего объема государственного бюджета.

Дуйсенова сообщила президенту, что услуги, оказываемые через Цифровую карту семьи, персонифицированы и предоставляются гражданам в зависимости от их социальных категорий.

Как отметила заместитель премьер-министра, сегодняшний уровень цифровизации социальной сферы позволяет не только идентифицировать получателей и объем оказанных им услуг, но также корректировать структуру господдержки. Для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, будут выработаны оптимальные и эффективные меры помощи.

«Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о предпринимаемых правительством действиях по повышению качества образования, оказанию медицинских услуг, строительству социальных объектов и поддержке сельского населения».

сообщили в Акорде.

Глава государства, подчеркнув важность принимаемых мер, одобрил предложенные подходы. Он также поручил продолжить работу в данном направлении.

экономика