Что нужно, чтобы волгоградцы рожали? Андрей Бочаров провел стратегическую сессию

— Конечно, тех [людей], кто уважает нашу историю и культуру, кто разделяет наши традиционные семейные ценности, — подчеркнул он. — И здесь есть определенное созвучие с послевоенным восстановлением, индустриальным ростом Сталинграда, со временами масштабных строек. Как и тогда, сейчас в Волгоградской области реализуется большое количество проектов развития — в промышленности, в агропромышленном комплексе, в социальной сфере, в новой экономике. И поэтому, учитывая, что в ряде зарубежных стран имеется обратная тенденция, нам с вами надо серьезно подумать, как протянуть руку поддержки высококлассным специалистам, работникам различных специальностей, которые бы могли применить свой опыт и знания на нашей земле.