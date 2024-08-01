Губернатор Красноярского края вручил награды 10 ветеранам строительной отрасли

Церемония награждения состоялась в архитектурном корпусе Инженерно-строительного института СФУ. Первыми нагрудный знак и удостоверение из рук губернатора получили те, кто посвятил свою трудовую деятельность проектированию и строительству знаковых для Красноярского края объектов. Михаил Котюков от всей души поблагодарил ветеранов отрасли за профессионализм и неравнодушие к судьбе региона и его жителей.