Губернатор Красноярского края вручил награды 10 ветеранам строительной отрасли

Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Церемония награждения состоялась в архитектурном корпусе Инженерно-строительного института СФУ. Первыми нагрудный знак и удостоверение из рук губернатора получили те, кто посвятил свою трудовую деятельность проектированию и строительству знаковых для Красноярского края объектов. Михаил Котюков от всей души поблагодарил ветеранов отрасли за профессионализм и неравнодушие к судьбе региона и его жителей.
«Уважаемые ветераны! Вы первыми удостоены почетного звания “Заслуженный строитель Красноярского края”. Вы — участники важнейших строек, создавали облик Красноярска, промышленный каркас края. Благодаря вам в регионе появились крупные заводские цеха, миллионы квадратных метров жилья, школы, больницы, дома культуры, спортивные центры. Мы ценим наследие прошлых лет — объемы строительства в нашем регионе остаются достаточно высокими, отрасль по-прежнему одна из важнейших в краевой экономике. Спасибо за вклад в развитие Красноярского края!».
В числе удостоенных высокой краевой награды Алфия Хасанова и Арон Шпильберг. Алфия Хабибуловна — главный специалист отдела проектирования спецсооружений Красноярского института «Водоканалпроект». Работе в строительной сфере женщина посвятила 49 лет, на ее счету непростые технологические решения при проектировании инженерных систем заводов, комбинатов, предприятий, вагоностроительных комплексов Красноярского края и других регионов страны.
Стаж работы в строительной отрасли Арона Наумовича составляет 62 года. После окончания строительного факультета Красноярского политехнического института, мужчина работал мастером, начальником строительных участков, главным инженером, руководителем крупных строительных трестов и компаний края. Театр оперы и балета, театр кукол, храмы, больницы и фонтаны Красноярска строились или реконструировались при его непосредственном участии. В 1988 году Арон Наумович руководил работой по восстановлению Ленинакана, разрушенного в результате землетрясения.
Значок и удостоверение «Заслуженный строитель Красноярского края» получили также Юрий Антонович Хлебнов, Виктор Петрович Дьяконов, Александр Федорович Ткаченко, Юрий Константинович Абакумов, Владимир Петрович Болбат, Вячеслав Александрович Забавин, Валерий Сергеевич Залашков, Иван Аврамович Саенко.
После церемонии награждения Михаил Котюков и ветераны строительной отрасли вместе пообщались в неформальной обстановке с молодыми специалистами и обсудили перспективы развития отрасли в Красноярском крае.