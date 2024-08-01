Экс-советника мэра Сочи задержали по делу о незаконной продаже мест на кладбищах

Не позднее ноября 2023 года действующий на тот момент общественный советник главы Сочи решил незаконно продавать на кладбищах места для захоронения. Его сообщниками стали начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный, гендиректор и бухгалтер ритуального агентства, работник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывавший услуги в данной сфере. Они распределили роли и создали условия, при которых захоронение на кладбищах стало возможным только при оплате. В итоге участники схемы вымогали у жителей взятки, суммы которых варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб.