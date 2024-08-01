В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России

«Первого августа власти Республики Молдова без каких-либо внятных обоснований объявили сотрудника посольства России в Кишиневе persona nоn grata. Расцениваем данный недружественный шаг как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни», — сообщается в нем.
Также в заявлении говорится о том, что нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание «шпионских историй» свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств.
«В складывающейся обстановке российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение молдавских властей в отношении сотрудника посольства России», — подчеркнула она.
Ранее в четверг посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. По словам главы российской дипмиссии Олега Васнецова, такие действия МИД Молдавии направлены на демонтаж отношений с Москвой и Россия примет ответные меры.