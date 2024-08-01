В МИД раскритиковали решение Молдавии насчет сотрудника посольства России

Ранее в четверг посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене. Один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. По словам главы российской дипмиссии Олега Васнецова, такие действия МИД Молдавии направлены на демонтаж отношений с Москвой и Россия примет ответные меры.