Bloomberg сообщил, что Россия освобождает Гершковича и Уилана

О том, что сегодня может состояться обмен заключенными между Россией и США, этим утром сообщил Fox News со ссылкой на данные корреспондента по национальной безопасности Джеффри Гриффина. В частности, по данным телеканала, Россия может обменять осужденного по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Кого передадут Москве в рамках обмена, Fox News не уточнял.