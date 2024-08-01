Новый депутатом Думы Самары стал Петр Барсуков

В Самаре 30 июля 2024 года на заседании городской Думы рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий Вячеслава Тимошенко, который был назначен главой Кинеля. Его мандат передали Петру Барсукову, который возглавляет транспортное предприятие «Группа Март». Он также является райдепом Советского района, где возглавляет Совет депутатов.
Барсуков вошел в состав комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям, а также в состав контрольного комитета.
Новым председателем контрольного комитета стала Олеся Дворцова (ранее этот пост занимал ушедший в Кинель Тимошенко), рассказали в пресс-службе Думы Самары.