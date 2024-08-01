Новый депутатом Думы Самары стал Петр Барсуков

В Самаре 30 июля 2024 года на заседании городской Думы рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий Вячеслава Тимошенко, который был назначен главой Кинеля. Его мандат передали Петру Барсукову, который возглавляет транспортное предприятие «Группа Март». Он также является райдепом Советского района, где возглавляет Совет депутатов.