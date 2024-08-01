Венгрия завершила миротворческую миссию по Украине

Как пишет испанское издание El Pais, решение венгерского правительства под руководством премьер-министра Виктора Орбана о смягчении визового режима для граждан России и Белоруссии указывает на углубление связей Орбана с Кремлем. И этот шаг усиливает напряженность между Будапештом и ЕС из-за близости Орбана к России.
El Pais отмечает, что председательство Венгрии в Совете Евросоюзе, начавшееся 1 июля, вызвало недовольство европейских институтов и большинства столиц ЕС, что выразилось в бойкоте встреч высокого уровня, организованных венгерским председательством. В ЕС также выразили сомнения относительно заявления Венгрии о прекращении миссии, считая, что Орбан может возобновить её в удобный для него момент, и назвав его «великим провокатором», пишет газета.
С 1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. Орбан начал его с визита в Киев 2 июля, где на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил прекратить огонь перед началом мирных переговоров, однако украинская сторона отклонила эту инициативу. 5 июля он посетил Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего направился в Азербайджан и в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Завершив поездку в Китай, Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
9 июля венгерский премьер направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС по итогам своих переговоров с Путиным, однако Мишель отверг предложения Орбана.
Нина Лютикова