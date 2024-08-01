Венгрия завершила миротворческую миссию по Украине

С 1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. Орбан начал его с визита в Киев 2 июля, где на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил прекратить огонь перед началом мирных переговоров, однако украинская сторона отклонила эту инициативу. 5 июля он посетил Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего направился в Азербайджан и в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Завершив поездку в Китай, Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.