«Путину понравится». В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ

«Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. <…> Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе», — говорится в публикации.
Уточняется, что истребители американского производства также будут крайне уязвимы при ракетных ударах по аэродромам. Их можно уничтожить дальнобойными артиллерийскими системами.
«Российский истребитель Су-35 станет одной из самых больших угроз для F-16. Он оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории», — резюмируется в статье.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая «небольшая» партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.