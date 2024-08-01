Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что в его дом ударил дрон

Пономарев избрался в Госдуму в 2007 году от партии «Справедливая Россия». В 2014 году он стал единственным депутатом нижней палаты парламента, который не поддержал присоединения Крыма к РФ. При этом Пономарев заявлял, что он выступает не против самого факта вхождения региона в состав России, а того, как это произошло.