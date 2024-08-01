Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что в его дом ударил дрон

В Киевской области беспилотник ночью атаковал дом экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. По данным Нацполиции Украины, в результате удара он и его супруга пострадали. В соцсетях Пономарев рассказал, что это уже вторая попытка удара по его жилищу — ночью 31 июля дроны взорвались в 50 и 100 метрах от дома.
Беспилотник ночью атаковал дом в Киевской области Украины. В результате удара пострадали муж и жена, их госпитализировали в столичную больницу, сообщили в Национальной полиции Украины.
Ведомство не назвало имен пострадавших. Однако, по данным украинских СМИ, дом, атакованный БПЛА, принадлежит экс-депутату Госдумы РФ Илье Пономареву. Издание «Страна.ua» уточнило, что беспилотник взорвался в пяти метрах от входной двери. Агентство УНИАН опубликовало селфи политика в крови.
Сам Пономарев подтвердил атаку на своей странице в соцсети X.
«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься», — написал экс-депутат.
Позже в своем Telegram-канале бывший парламентарий сообщил, что его дом пытались атаковать еще ночью 31 июля. По его словам, тогда один из дронов упал рядом со зданием в воду, два других взорвались примерно в 50 и 100 метрах от дома. В результате этого, как рассказал Понамарев, выбило окна.
«…сегодня ночью атака повторилась. Я вновь проснулся незадолго до взрыва — эта адская машинка же шумит, как неисправный мопед. Рванула эта штука очень сильно, прямо перед порогом дома, и в меня полетела куча осколков. Пожар прибежавшая охрана быстро загасила, но крови было много, и пришлось быстро-быстро ехать в госпиталь», — написал экс-депутат.
Пономарев также поблагодарил врачей и всех тех, кто выразил ему поддержку. Свой пост он закончил тем, что попросил перевести ему денег, которые, как заявил экс-депутат, «в этой ситуации очень-очень нужны».
Кто такой Илья Пономарев?
Пономарев избрался в Госдуму в 2007 году от партии «Справедливая Россия». В 2014 году он стал единственным депутатом нижней палаты парламента, который не поддержал присоединения Крыма к РФ. При этом Пономарев заявлял, что он выступает не против самого факта вхождения региона в состав России, а того, как это произошло.
Вскоре после этого депутат покинул РФ. Первое время он находился в США и планировал вернуться на родину. Однако в 2015 году на Пономарева завели уголовное дело о пособничестве в растрате 22 млн рублей из средств фонда «Сколково», и он заявил, что не собирается возвращаться, так как нет никакого смысла, «брать и добровольно идти в тюрьму».
В 2016-м парламентарий переехал на Украину, получив там вид на жительство. В том же году Илью Пономарева лишили депутатского мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе прогулы пленарных заседаний.
В 2019-м он рассказал, что стал гражданином Украины. С начала спецоперации Пономарев не раз выступал в поддержку Киева и призывал ужесточить антироссийские санкции. По заявлению ФСБ, весной 2022 года экс-депутат посетил Мариуполь в дни осады «Азовстали» и пытался убедить бойцов «Азова» не покидать город.
Кроме этого, в 2023 году Пономарев призывал атаковать российских туристов, которые добираются в Крым сухопутными маршрутами.
«Может быть, я более жестокий, чем украинское военное командование, но я как раз активно бы атаковал скопления людей. Причина простая: люди знают, на что идут», — заявил он.
В России в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ, в рамках которого его заочно арестовали и объявили в розыск. Кроме того, в 2024-м на Пономарева также завели дела о госизмене, призывах к терроризму и связи с террористической организацией. По данным ФСБ, бывший парламентарий принимает непосредственное участие в деятельности «Легиона “Свобода России” (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Как легион ВСУ открестился от Пономарева.
В августе 2022 году Пономарев объявил себя представителем «Национальной республиканской армии», которая, по его словам, была ответственна за убийство Дарьи Дугиной. Тогда же он как представитель организации подписал документ о сотрудничестве между «Легионом “Свобода России” и “Национальной республиканской армией”, который называют “Ирпенской декларацией”.
В своих соцсетях Пономарев неоднократно рассказывал о деятельности формирования и репостил публикации со сборами для «Легиона “Свобода России”.
В конце июня 2024 года The Times сообщала, что бывшие российские политики (в том числе Пономарев) собрались в Варшаве, чтобы подготовить план из семи пунктов по свержению руководства России. Он включает в себя призывы к Западу по расширению антироссийских санкций, поощрению «революционных действий» внутри России и увеличению количества поставляемого Украине оружия.
Однако 31 июля «Легион “Свобода России” заявил, что отзывает свои подписи под “Ирпенской декларацией” и выходит из всех политических проектов. В “Легионе” заявили, что целью соглашения было создание единого “политического центра”, который должен был объединять вооруженную оппозицию и “оппозиционные политические силы”, которые представлял Пономарев. Сам экс-депутат заявил, что к этому исходу “давно все шло”, а решение новых военных кураторов “Легиона” вызывает досаду и разочарование.