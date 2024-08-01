Токаев обсудил с Боррелем перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС

«В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом», — говорится в сообщении Акорды.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.
Ранее выступая в Астане перед представителями СМИ, Жозеп Боррель попросил Казахстан приложить усилия для «прекращения войны».
По всей видимости — речь о российской спецоперации на Украине.
«Мы надеемся, что вы будете использовать весь ваш потенциал со своей стороны. Мы вас поощряем предпринять дальнейшие конкретные шаги, чтобы мы могли достигнуть конца этой войны», — заявил Боррель.
Он также выразил озабоченность конфликтом в секторе Газа.