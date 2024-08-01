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Токаев обсудил с Боррелем перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС

АЛМАТЫ, 1 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

«В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом», — говорится в сообщении Акорды.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.

Ранее выступая в Астане перед представителями СМИ, Жозеп Боррель попросил Казахстан приложить усилия для «прекращения войны».

По всей видимости — речь о российской спецоперации на Украине.

«Мы надеемся, что вы будете использовать весь ваш потенциал со своей стороны. Мы вас поощряем предпринять дальнейшие конкретные шаги, чтобы мы могли достигнуть конца этой войны», — заявил Боррель.

Он также выразил озабоченность конфликтом в секторе Газа.

ЕС