Россия и Запад проводят большой обмен заключенными. Онлайн

15:51 Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом, сообщает CBS.
15:50 ❗️ В рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами могут быть обменяны восемь россиян — CBS.
15:49 CBS утверждает, что среди заключенных россиян, которые могут обменяны, есть осужденный в Германии Вадим Красиков. Он был приговорен к пожизненному заключению в декабре 2021 по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
15:47 The Telegraph также сообщает, что Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) может быть в списке заключенных на обмен. По данным издания, США давно рассматривали подобную возможность.
15:43 В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, сообщает телекомпания CBS. Среди них — осужденная за фейки о ВС РФ журналистка Алсу Курмашева.
15:37 ⚡️ Обмен заключенных между РФ и США происходит в эти минуты — CNN.
15:36 Адвокат осуждённого за шпионаж Пола Уилана Ольга Карлова заявила РИА Новости, что у нее нет информации об обмене американца. По словам защитника, она ждет сведений от его Уилана.
15:31 Адвокат россиянина Александра Винника на фоне сообщений об обменах заявил РИА Новости, что его клиент по-прежнему находится в США. Ранее данные о Виннике пропали из Федерального бюро тюрем США.
15:27 Россия в рамках обмена заключенными освободит Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) в рамках обмена, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника.
15:20.
15:14 Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными, сообщил телеканал Fox News.
По словам ведущего канала, эта информация была получена от газеты WSJ. Дополнительных подробностей не приводится.
15:10 31 июля словенский телеканал N1 сообщил, что обмен заключенными между Россией, США, Германией, Белоруссией и еще несколькими странами может состояться «в ближайшие часы».
По данным канала, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж. Кроме этого, в обмене, помимо Гершковича и Уилана, может участвовать Рико Кригер, которого 30 июля помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Mash писал, что Дульцевых уже выдали России в Калининграде, где ранее приземлился спецборт, который использовали при обмене Виктора Бута. Однако официально эта информация не подтверждена.
15:07 Издание Politico назвало обмен между Россией и США, а также рядом других европейских стран «историческим».
15:05.
15:04 У Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
15:02 ❗️ Адвокат журналиста WSJ Гершковича заявила РИА Новости, что не может дать никаких комментариев по поводу его обмена.
15:00.
14:56 РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar24 ранее сообщало, над Калининградом, на фоне сообщений об обмене журналиста WSJ Гершковича, был замечен самолет, который задействовался при обмене Виктора Бута.
14:53 По данным Bloomberg, Гершкович и Уилан направляются в пункты назначения за пределами России. США и их союзники в обмен вернут России ряд заключенных.
14:50 Здравствуйте, дорогие читатели! Агентство Bloomberg сообщило, что Россия в рамках обмена заключенными освободила журналиста WSJ Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. «Газета.Ru» ведет хронику событий.