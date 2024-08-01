Россия и Запад проводят большой обмен заключенными. Онлайн

Россия освободит политика Владимира Кара-Мурзу, а также журналиста WSJ Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными, сообщает Bloomberg. Ранее из российских колоний пропали семь человек. В США же не удалось найти данные о некоторых россиянах, которые содержатся в американских тюрьмах. Politico называет готовящийся обмен «историческим», а в Кремле тему не комментируют. «Газета.Ru» ведет хронику событий.