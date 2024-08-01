Губернатор Ямала готов поддержать жителей Нижнего Тагила

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что готов оказать поддержку жителям Нижнего Тагила, пострадавшим в результате обрушения подъезда пятиэтажного дома после взрыва бытового газа. Об этом пишет портал «ФедералПресс».