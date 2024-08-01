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Губернатор Ямала готов поддержать жителей Нижнего Тагила

Дмитрий Артюхов сопереживает уральцам, пострадавшим из-за трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что готов оказать поддержку жителям Нижнего Тагила, пострадавшим в результате обрушения подъезда пятиэтажного дома после взрыва бытового газа. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

— Скорейшего выздоровления пострадавшим. Ямал рядом и готов оказать всю необходимую помощь, — говорит Дмитрий Артюхов.

Отметим, что сейчас спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушению подъезда дома. На место ЧП прибыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.