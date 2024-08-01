СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники также передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.