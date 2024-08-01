СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять

«Обмен будет частью исторического комплексного обмена заключенными из 24 человек между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами. <…> Восемь российских граждан, как ожидается, будут возвращены в Россию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сделка между Москвой и Вашингтоном проводилась с участием ряда американских ведомств, в том числе Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ.
Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники также передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.
Сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными появились на днях в зарубежных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.
По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан России, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.
Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными, «пока кое-что не произойдет». При этом он отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его клиент все еще находится под стражей.
В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что россияне, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему остаются в заключении.