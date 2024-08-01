Михаил Смирнов провел заседание правительства Самарской области

«Уважаемые коллеги, я предлагаю новые правила работы. Вы доложили о состоянии дел, значительное число проектов находится в “красной зоне”. Прошу впредь в ходе докладов сообщать о тех проблемах, которые вы не можете устранить, с чем приходится сталкиваться, что мешает в работе. Потому что сейчас, исходя из доклада, создается впечатление, что все в норме. Но цифры говорят об обратном! На будущее, в том числе и по другим вопросам повестки дня, давайте концентрироваться на проблемах, на сложностях и на тех вопросах, которые нужно решать. Ставим вопрос — предлагаем решение. Не будем приглаживать, не должно быть просто общих информационных докладов», — прокомментировал врио председателя правительства доклад руководителя ведомства.