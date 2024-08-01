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Сбор территориальных войск начался в Минске

МИНСК, 1 авг — Sputnik. С военнообязанными территориальных войск Московского района Минска проходит учебный сбор, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Все подразделения сформированы из военнообязанных, призванных на сборы из запаса. Они пройдут подготовку по программе для штатных военных должностей.

«Подобные сборы в столице проходят не впервые. Они предназначены для восполнения навыков военнообязанных. В ближайшее время будут сформированы подразделения территориальных войск, готовые к выполнению задач по предназначению».

рассказал военный комиссар Московского района Демид Сологуб.

По его словам, в рамках запланированного мероприятия проходит оповещение, призыв и поставка военнообязанных из запаса.

Также они получают необходимый запас вещей, оружия и техники со складов и арсеналов, которые сформированы для нужд территориальной обороны.

В ходе сборов будет организована служба на контрольно-пропускном пункте, охрана и оборона инфраструктуры района белорусской столицы.