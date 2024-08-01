Сбор территориальных войск начался в Минске

Все подразделения сформированы из военнообязанных, призванных на сборы из запаса. Они пройдут подготовку по программе для штатных военных должностей.
«Подобные сборы в столице проходят не впервые. Они предназначены для восполнения навыков военнообязанных. В ближайшее время будут сформированы подразделения территориальных войск, готовые к выполнению задач по предназначению».
По его словам, в рамках запланированного мероприятия проходит оповещение, призыв и поставка военнообязанных из запаса.
Также они получают необходимый запас вещей, оружия и техники со складов и арсеналов, которые сформированы для нужд территориальной обороны.
В ходе сборов будет организована служба на контрольно-пропускном пункте, охрана и оборона инфраструктуры района белорусской столицы.