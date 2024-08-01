Александр Беглов: за 5 лет свыше 45 тысяч семей решат свой жилищный вопрос

Свыше 45 тысяч семей в Петербурге получат поддержку города в решении жилищного вопроса в течение ближайших пяти лет. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ходе выездного совещания, включавшего осмотр строящегося и заселённого домов на Глухарской улице в Приморском районе Северной столицы.
Прямая поддержка города.
В этом году на предоставление социальных выплат семьям с детьми по решению градоначальника были выделены дополнительные средства. Их общая сумма составила 3,5 миллиарда рублей, в результате чего в Год семьи свои жилищные условия смогут улучшить 1332 семьи (это на 400 семей больше, чем планировалось ранее, — Ред.) — в том числе 1196 многодетных и 136 — с детьми-инвалидами. Всего в 2024 году 5,4 тысячи семей городских очередников смогут купить жильё при помощи городских властей. Еще 3 тысячам семей квартиры будут предоставлены.
При этом в ближайшие пять лет число горожан, которым окажут содействие в улучшении жилищных условий, существенно увеличится.
«До конца 2029 года более 45 тысяч петербургских семей получат от города прямую поддержку в решении жилищного вопроса. За последние годы более 40 тысяч семей получили её в виде предоставления жилья, социальных выплат на его строительство и приобретение. Правительство города добилось того, что очередь на улучшение жилищных условий сократилась почти вдвое — на 43%. Расселили 36 аварийных многоквартирных домов, а до 2026 года планируем расселить еще 17».
В целом на формирование жилищного фонда в 2024—2026 годы из городского бюджета были выделены 36,9 миллиарда рублей. Объём фонда составит 4710 квартир, и почти половина из них получат дети-сироты.
Градоначальник подчеркнул, что эта категория горожан теперь получает жильё без задержек. На ближайшие два года уже обеспечено поступление квартир в нужном количестве.
«Мы также ликвидировали задолженность по обеспечению жильём очередников из числа семей с детьми-инвалидами, семей ветеранов боевых действий. Дома, где жители получают квартиры, построены и оборудованы всем необходимым с учётом особенностей жильцов», — отметил губернатор.
Новое жильё на Глухарской улице.
Губернатор с проверкой наведался в дом на Глухарской улице, 16, построенный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и введённый в эксплуатацию в конце прошлого года. Здесь предусмотрено 36 квартир для инвалидов-колясочников — они полностью адаптированы под потребности жильцов. В них установлены гидроподъемник, специальные поручни, широкие проёмы, а также предусмотрена возможность выехать на застекленную лоджию без порога. Есть парковка с местами для автомобилей инвалидов.
Губернатор остался доволен, зайдя в готовую квартиру для маломобильных граждан, похвалив строителей за мелкие, но очень важные моменты благоустройства — например, ручку окна, расположенную так, чтобы человек в инвалидном кресле мог без проблем взяться за неё. Или гидравлический подъёмник в ванной комнате.
«Это очень удобная штука», — сказал он.
Также губернатор пообщался с жильцами нового дома, выслушав и приняв к сведению их просьбы. Так, например, один из насущных моментов — открытие новой станции метро — от ближайшей — «Комендантского проспекта» — до сюда чуть более 3,6 километра. Александр Беглов отметил, что по метро есть вопросы, однако, работа над их решением уже идёт.
Жительница дома на Глухарской, 16, многодетная мама Светлана Севастьянова ждала эту квартиру 6 лет. До этого семья с тремя детьми жила в двухкомнатной кавартире в Колпинском районе. Женщина отметила, что новая квартира очень просторная, и у неё, и у детей теперь есть отдельные комнаты.
«Я в восторге! Все красивое, разноцветное, яркое, удобно для детей — у нас во дворе находится школа, в которую в этом году младший ребёнок идёт в первый класс, а старшие идут в другую — чуть подальше. Автобусная остановка рядом с домом… Всё хорошо, мы довольны», — поделилась она.
Обратная связь — это важно.
На Глухарской улице сейчас возводится ещё одно здание — дом на 336 квартир, который также будет учитывать особенности всех социальных групп населения. Губернатор осмотрел стройплощадку и сам дом, проверив, все ли работы идут в соответствии с планами. Очередники, для которых он строится, начнут заселяться сюда уже в начале следующего года.
В заключение осмотра губернатор отметил, что для городских властей необходимо знать мнение горожан, которое они учитывают в своей работе.
«Для нас важно регулярно получать обратную связь от петербуржцев. Это помогает сверять и в случае необходимости — корректировать планы. Мы работаем для людей и хотим, чтобы каждый житель нашего города чувствовал себя в нем комфортно и безопасно, ощущал заботу и поддержку».