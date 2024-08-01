Александр Беглов: за 5 лет свыше 45 тысяч семей решат свой жилищный вопрос

В этом году на предоставление социальных выплат семьям с детьми по решению градоначальника были выделены дополнительные средства. Их общая сумма составила 3,5 миллиарда рублей, в результате чего в Год семьи свои жилищные условия смогут улучшить 1332 семьи (это на 400 семей больше, чем планировалось ранее, — Ред.) — в том числе 1196 многодетных и 136 — с детьми-инвалидами. Всего в 2024 году 5,4 тысячи семей городских очередников смогут купить жильё при помощи городских властей. Еще 3 тысячам семей квартиры будут предоставлены.