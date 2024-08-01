Россия и страны Запада начали обмен заключенными в Турции

Накануне, 31 июля, о возможности большого обмена сообщал в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер со ссылкой на данные корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина. По его словам, могут обменять осужденного в России по делу о шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Обмен состоится между Россией, Белоруссией, Германией и США, сообщал словенский телеканал N1.