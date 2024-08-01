Россия и страны Запада начали обмен заключенными в Турции

Обмен произошел в Турции, в аэропорту Анкары.
Кадры оттуда показывают турецкие каналы. На них виден самолет с российским флагом на хвосте. Он стоит у терминала. Рядом стоят два самолета поменьше, на которых не различимы опознавательные знаки.
Ранее из Москвы через Калининград в Мурманск вылетел самолет специального летного отряда «Россия». Он использовался при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Одновременно из Москвы в Анкару вылетел Ту-204−300 с бортовым номером RA-64059 специального летного отряда «Россия», который использует управделами президента.
Накануне, 31 июля, о возможности большого обмена сообщал в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер со ссылкой на данные корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина. По его словам, могут обменять осужденного в России по делу о шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Обмен состоится между Россией, Белоруссией, Германией и США, сообщал словенский телеканал N1.
Россия в рамках обмена освободила также оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, сообщал Bloomberg. Всего в обмене участвуют 24 человека, сообщал CBS.