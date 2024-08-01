TRT Haber назвал число обменянных Россией и странами Запада заключенных

Среди обменянных, как сообщает канал, были содержавшиеся в России журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, американский морпех Пол Уилан и бывший глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (признан иноагентом). Также в обмене участвовали бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, и помилованный в Белоруссии приговоренный к расстрелу немец Рико Кригер.