Фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства

В Ассоциации «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) данное заявление министра назвали шантажом. В сообщении, направленном СМИ, отмечается, что министр сельского хозяйства в кризисной ситуации, которая продолжается уже три года, должен быть инициатором принятия срочных и кардинальных мер по восстановлению отрасли. Но, к сожалению, его больше волнует политический пиар и предвыборная агитация.