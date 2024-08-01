Фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства

Ранее глава Минсельхоза во время встречи с районными руководителями в области сельского хозяйства заявил, что возможность выплат аграриям субсидий на гектар зависит от того, будут ли они участвовать в референдуме, чтобы «приблизить вступление Молдовы в ЕС».
В Ассоциации «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) данное заявление министра назвали шантажом. В сообщении, направленном СМИ, отмечается, что министр сельского хозяйства в кризисной ситуации, которая продолжается уже три года, должен быть инициатором принятия срочных и кардинальных мер по восстановлению отрасли. Но, к сожалению, его больше волнует политический пиар и предвыборная агитация.
«Его заявления о связи прямых выплат с голосованием фермеров на референдуме 20 октября неприемлемо и подрывает европейские устремления Молдовы. Это грубый шантаж, не имеющий ничего общего с реальностью».
Кроме того фермеры напомнили, что в 2024 году в Молдове сформирован собственный фонд субсидий на сумму 1,7 миллиарда леев, значительная часть которого может быть выделена для прямых платежей.
«Постыдно, что чиновник такого ранга, ответственный за одну из важнейших отраслей экономики, занимается манипуляциями, которые могут вызвать обратный эффект среди фермеров по отношению к европейскому вектору. В связи с этим мы призываем к отставке министра сельского хозяйства и немедленному запуску консультаций с сельскохозяйственными ассоциациями по поводу новой кандидатуры», — заявили в ассоциации.