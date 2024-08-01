Песков: никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится

По его словам, «сейчас звучат голоса», что на следующее подобное мероприятие возможно будет пригласить Россию. «В мероприятии не участвуют в интересах некого протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня, а вот повестка дня, которая устраивала бы нас, нигде озвучена не была. По крайней мере, эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода», — сказал представитель Кремля.