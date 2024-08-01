Песков: никакого мирного саммита по Украине с участием РФ пока не готовится

«Никакого саммита при участии России пока не готовится. Это первое. Об участии России мы слышим такие спорадические рассуждения, причем которые были на самом деле инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода», — сказал он.
«А эти самые участники достаточно настойчиво говорили о том, о чем говорили мы, что нет никакого смысла, никакого прикладного значения у мероприятия, на котором обсуждается судьба Украины без участия России. Это невозможно и бесперспективно», — продолжил Песков.
По его словам, «сейчас звучат голоса», что на следующее подобное мероприятие возможно будет пригласить Россию. «В мероприятии не участвуют в интересах некого протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня, а вот повестка дня, которая устраивала бы нас, нигде озвучена не была. По крайней мере, эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода», — сказал представитель Кремля.