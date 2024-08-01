В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО

«Соответствующий указ накануне подписал наш президент. Теперь наши воины, которые будут отправляться на поля специальной военной операции, будут получать 800 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и еще 400 — из регионального», — сообщил он.
Кроме того, из резервного фонда региона выделили 100 миллионов рублей на выплаты участникам специальной военной операции, членам семей погибших на Украине героев и другим категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка.
«Ранее мы вместе с депутатским корпусом внесли поправки в городское законодательство, и теперь на выбор можно получить или деньги, или земельный участок. Очередь на землю и на получение выплаты остается общей», — уточнил губернатор.
31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, которые заключат контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря. Выплата устанавливается гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства обороны РФ), иным гражданам РФ и иностранным лицам.
Ранее Михаил Развожаев рассказал, по какому алгоритму будет проходить оформление выплаты. Департамент по имущественным и земельным отношениям должен направить гражданам уведомление о том, что они могут получить денежную компенсацию. На принятие решения у тех, кто получит уведомления, есть 30 дней.
Уведомления по поручению губернатора начнут рассылать с понедельника, 5 августа.